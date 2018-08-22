Представительница Украины завоевала медаль молодежного ЧМ по скалолазанию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинка Ника Потапова стала серебряным призером молодежного чемпионата мира по скалолазанию в дисциплине “трудность”, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
В дисциплине “трудность” Потапова уступила только японке Нацуки Тани. Кроме “трудности” украинка выступала и в болдеринге, где заняла 9-е место. Другие представители Украины не добрались к пьедесталу.
Всего в соревнованиях приняли участие 1178 спортсменивз 43 стран. Украину представляли 19 атлетов. Участники турнира соревновались в трех дисциплинах: скорость, трудность и болдеринг.
Как сообщал УНН, украинец Болдырев выигрывал соревнования по скалолазанию во Франции.