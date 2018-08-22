Представниця України виборола медаль молодіжного ЧС зі скелелазіння
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Українка Ніка Потапова стала срібною призеркою молодіжного чемпіонату світу зі скелелазіння в дисципліні “тяжкість”, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
В дисципліні “тяжкість” Потапова поступилась лише японці Нацукі Тані. Крім “трудності” українка виступала і в болдерингу, де посіла 9-те місце. Інші представники України не дістались п’єдесталу.
Загалом у змаганнях взяли участь 1178 спортсменівз 43 країн. Україну представляли 19 атлетів. Учасники турніру змагались у трьох дисциплінах: швидкість, трудність та болдеринг.
Як повідомляв УНН, українець Болдирев вигравав змагання зі скелелазіння у Франції.