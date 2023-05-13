Представители Украины - TVORCHI выступили в финале Евровидения-2023

Детали

TVORCHI зажгли на сцене Евровидения под номером 19 с песней "Heart of Steel".

В то же время, родной город музыкантов - Тернополь, подвергся обстрелам. Дуэт сразу после выступления выложил пост, где отреагировал на такую атаку оккупантов.

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Тем временем в Ливерпуле уже закончилось голосование телезрителей. Поэтому совсем скоро станет известно имя победителя Евровидения 2023.

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