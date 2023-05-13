Представники України - TVORCHI виступили у фіналі Євробачення-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Представники від України на Євробаченні - TVORCHI вже виступили у фіналі пісенного конкурсу, пише УНН.
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TVORCHI запалили на сцені Євробачення під номером 19 з піснею "Heart of Steel".
В той же час, рідне місто музикантів - Тернопіль, зазнало обстрілів. Дует одразу після виступу виклав пост, де відреагував на таку атаку окупантів.
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Тим часом у Ліверпулі вже закінчилося голосування телеглядачів. Тож, зовсім скоро стане відоме ім'я переможця цьогорічного Євробачення.
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