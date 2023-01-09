Представитель ЕС в Украине: о членстве в Евросоюзе никто говорить не хотел и Зеленский это знал
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Евросоюз поддерживал стремление Украина к ЕС, но еще в 2019 году о членстве никто говорить не хотел. Об этом сообщил в интервью для эстонского издания Postimees представитель ЕС в Украине Матти Маасикас, передает УНН.
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«Документ подписали на пятый, кажется, день войны и это было очень смело… До сих пор стремление Украины в ЕС поддерживалось, были выделены средства Украине, но о членстве в Евросоюзе никто говорить не хотел, и Зеленский это прекрасно знал. Когда я в 2019 году встречался с Зеленским, вручал ему верительную грамоту, он спрашивал у меня насчет членства в ЕС. И за это время он смог распахнуть эту дверь. Ужасно смело», – сообщил Маасикас.
Напомним
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что Европейский Союз будет продолжать решительно поддерживать Украину в 2023 году.