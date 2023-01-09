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Представник ЄС в Україні: про членство в Євросоюзі ніхто не хотів говорити і Зеленський це знав

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Євросоюз підтримував прагнення України до ЄС, але ще у 2019 році про членство ніхто говорити не хотів. Про це повідомив в інтерв'ю для естонського видання Postimees представник ЄС в Україні Матті Маасікас, передає УНН.

Представник ЄС в Україні: про членство в Євросоюзі ніхто не хотів говорити і Зеленський це знав

Цитата

«Документ підписали на п'ятий, здається, день війни і це було дуже сміливо… Досі прагнення України в ЄС підтримувалося, виділено кошти Україні, але про членство в Євросоюзі ніхто говорити не хотів, і Зеленський це чудово знав. Коли я у 2019 році зустрічався із Зеленським, вручав йому вірчу грамоту, він питав у мене щодо членства в ЄС. І за цей час він зміг відчинити ці двері. Жахливо сміливо», – повідомив Маасікас.

Нагадаємо

Високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Європейський Союз продовжуватиме рішуче підтримувати Україну у 2023 році.

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