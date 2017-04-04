Представитель ЕС в США заявил, что Д.Трамп не собирается снимать санкции с РФ

"Мы не видели таких признаков", - заявил О'Салливан на слушаниях Комитета Сената по международным отношениям, где Евросоюз рассматривался как "партнер против российской агрессии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ввели санкции против компаний и людей в 10-ти странах

Как сообщал УНН, 31 марта Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции США будут оставаться, пока Москва не прекратит действия, которые стали их причиной.