Представитель ЕС в США заявил, что Д.Трамп не собирается снимать санкции с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Глава делегации ЕС в США Дэвид О'Салливан заявил, что пока не видит никаких планов со стороны администрации Д.Трампа об отмене санкций против России, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы не видели таких признаков", - заявил О'Салливан на слушаниях Комитета Сената по международным отношениям, где Евросоюз рассматривался как "партнер против российской агрессии".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ввели санкции против компаний и людей в 10-ти странах
Как сообщал УНН, 31 марта Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции США будут оставаться, пока Москва не прекратит действия, которые стали их причиной.