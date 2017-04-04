Представник ЄС в США заявив, що Д.Трамп не збирається знімати санкції з РФ

"Ми не бачили таких ознак", - заявив О'Салліван на слуханнях Комітету Сенату з міжнародних відносин, де Євросоюз розглядався як "партнер проти російської агресії".

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Як повідомляв УНН, 31 березня Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що санкції США залишатимуться, поки Москва не припинить дії, які стали їх причиною.