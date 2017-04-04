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Представник ЄС в США заявив, що Д.Трамп не збирається знімати санкції з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова делегації ЄС в США Девід О'Салліван заявив, що поки не бачить ніяких планів з боку адміністрації Д.Трампа щодо відміни санкцій проти Росії, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Ми не бачили таких ознак", - заявив О'Салліван на слуханнях Комітету Сенату з міжнародних відносин, де Євросоюз розглядався як "партнер проти російської агресії".

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Як повідомляв УНН, 31 березня Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що санкції США залишатимуться, поки Москва не припинить дії, які стали їх причиною.

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