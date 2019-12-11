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Представитель в ТКГ прокомментировал исправление Офисом Президента текста выводов саммита

Представитель в ТКГ прокомментировал исправление Офисом Президента текста выводов саммита

Киев  •  УНН

 • 16168 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Исправление Офисом Президента текста выводов саммита в "нормандском формате" - это сложности перевода. Об этом заявил в эфире телеканала Hromadske член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников, передает УНН.

"Надуманная, раздутая история из ничего ... Что на самом деле происходило, это коммюнике отрабатывалось, представьте себе идут сложные переговоры в тот момент политические советники, представители четырех ведомств дошлифовывают слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается на английском. И когда в час ночи после двух суток напряженности конечно ребята, которые занимались переводом совершили ... "трудности перевода", как говорят в том кино", - рассказал Резников.

Напомним, Офис Президента исправил текст выводов саммита в "нормандском формате".

Напомним, встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции состоялась в Елисейском дворце 9 декабря. После встречи Офис Президента опубликовал итоговое решение саммита.

Отметим также, что, согласно сообщениям российских СМИ, ранее главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что на сайте Президента Украины выложили искаженный текст итогового коммюнике.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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