Представитель в ТКГ прокомментировал исправление Офисом Президента текста выводов саммита

"Надуманная, раздутая история из ничего ... Что на самом деле происходило, это коммюнике отрабатывалось, представьте себе идут сложные переговоры в тот момент политические советники, представители четырех ведомств дошлифовывают слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается на английском. И когда в час ночи после двух суток напряженности конечно ребята, которые занимались переводом совершили ... "трудности перевода", как говорят в том кино", - рассказал Резников.

Напомним, Офис Президента исправил текст выводов саммита в "нормандском формате".

Напомним, встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции состоялась в Елисейском дворце 9 декабря. После встречи Офис Президента опубликовал итоговое решение саммита.

Отметим также, что, согласно сообщениям российских СМИ, ранее главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что на сайте Президента Украины выложили искаженный текст итогового коммюнике.