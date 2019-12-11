Представник у ТКГ прокоментував виправлення Офісом Президента тексту висновків саміту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Виправлення Офісом Президента тексту висновків саміту в "нормандському форматі" - це складнощі перекладу. Про це заявив в ефірі телеканалу Hromadske член української делегації, представник України в політичній підгрупі у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков, передає УНН.
“Надумана, роздмухана історія з нічого... Що насправді відбувалося, це комюніке відпрацьовувалося, уявіть собі ідуть складні перемовини в той момент політичні радники, представники чотирьох відомств дошліфовують слова, але йде спілкування російською, німецькою, французькою та українською мовою, а текст виходить англійською. І коли о першій годині ночі після двох діб напруженості звісно хлопці, які займалися перекладом здійснили ... „трудности перевода“, як кажуть в тому кіно”, — розповів Резніков.
Нагадаємо, Офіс Президента виправив текст висновків саміту в “нормандському форматі”.
Нагадаємо, зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції відбулася в Єлисейському палаці 9 грудня. Після зустрічі Офіс Президента опублікував підсумкове рішення саміту.
Зазначимо також, що, згідно з повідомленнями російських ЗМІ, раніше ватажок самопроголошеної “Донецької народної республіки” Денис Пушилін заявив, що на сайті Президента України виклали спотворений текст підсумкового комюніке.