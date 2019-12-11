Офіс Президента виправив текст висновків саміту в "нормандському форматі"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На сайті Офісу Президента України було змінено текст висновків Паризького саміту в "Нормандському форматі" в частині, де йдеться про заходи з імплементації політичних положень Мінських угод, передає УНН.
Так, у версії, оприлюдненій одразу після завершення саміту в ніч на 10 грудня, у пункті щодо заходів з імплементації політичних положень Мінських угод міститься наступний рядок:
"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей — як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року — з метою забезпечення його функціонування на постійній основі".
Водночас у версії тексту, доступній наразі на сайті ОП, у зазначеному рядку було прибрано "Закон".
"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування (особливого статусу) окремих районів Донецької та Луганської областей – як вказано в Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення його функціонування на постійній основі", - сказано в тексті.
Нагадаємо, зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції відбулася в Єлисейському палаці 9 грудня. Після зустрічі Офіс Президента опублікував підсумкове рішення саміту.
Зазначимо також, що, згідно з повідомленнями російських ЗМІ, раніше ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін заявив, що на сайті Президента України виклали спотворений текст підсумкового комюніке.