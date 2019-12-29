Представитель РФ в ТКГ: Киев взял на себя обязательство не преследовать лиц, освобожденных в рамках обмена

“Сегодняшнее событие — это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мер, которые зафиксированы в минских договоренностях, — сказал он. — Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции”. Грызлов также подчеркнул, что Киев взял на себя обязательство не преследовать освобождаемых лиц.

Грызлов отметил, что стороны проявили политическую волю совершить обмен до конца 2019 года, выполнив договоренности, достигнутые на видеоконференции контактной группы 23 декабря при содействии России и ОБСЕ. “Подчеркну, что в рамках этого соглашения стороны внутриукраинского конфликта обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц. Киев гарантировал „процессуальную очистку“ для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда”, — обратил внимание российский полпред.

“И хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в возвращение людей домой”, — добавил он. В воскресенье в районе контрольного пункта въезда — выезда “Горловка” — “Майорское” прошел обмен удерживаемых лиц между Киевом и боевиками “Л/ДНР”. По предварительной информации, сеператистам передали 124 человека, они же передали украинской стороне 76.

Как писал УНН, в Совете Федерации России отреагировали на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и “Л/ДНР”.