Представник РФ у ТКГ: Київ взяв на себе зобов'язання не переслідувати осіб, звільнених в рамках обміну

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Обмін утримуваних осіб, який у неділю провели України і бойовики так званих “Л/ДНР”, став новим кроком у виконанні комплексу мінських угод. Про це заявив журналістам повноважний представник Росії на переговорах по врегулюванню конфлікту на Донбасі Борис Гризлов, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.