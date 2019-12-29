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Представник РФ у ТКГ: Київ взяв на себе зобов'язання не переслідувати осіб, звільнених в рамках обміну

Представник РФ у ТКГ: Київ взяв на себе зобов'язання не переслідувати осіб, звільнених в рамках обміну

Київ • УНН

 • 12674 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Обмін утримуваних осіб, який у неділю провели України і бойовики так званих “Л/ДНР”, став новим кроком у виконанні комплексу мінських угод. Про це заявив журналістам повноважний представник Росії на переговорах по врегулюванню конфлікту на Донбасі Борис Гризлов, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Сьогоднішня подія — це крок до подальшої реалізації всього комплексу гуманітарних і політичних заходів, які зафіксовані в мінських домовленостях, — сказав він. — Сподіваємося, що тепер Київ зможе перейти до реалізації своїх політичних зобов’язань за погодженням в контактній групі всіх правових аспектів особливого статусу Донбасу , в тому числі по закріпленню даного статусу в Конституції”. Гризлов також підкреслив, що Київ взяв на себе зобов’язання не переслідувати осіб, які звільняються.

Гризлов зазначив, що сторони проявили політичну волю зробити обмін до кінця 2019 року, виконавши домовленості, досягнуті на відеоконференції контактної групи 23 грудня за сприяння Росії і ОБСЄ. “Підкреслю, що в рамках цієї угоди сторони внутрішньоукраїнського конфлікту зобов’язалися завершити процедури помилування і не відновлювати переслідування осіб, які звільняються. Київ гарантував „процесуальне очищення“ для тих з них, кому ще не винесено вирок суду”, — звернув увагу російський повпред.

“І хотів би подякувати всім, хто вніс свій внесок в повернення людей додому”, — додав він. У неділю в районі контрольного пункту в’їзду — виїзду “Горлівка” — “Майорське” пройшов обмін утримуваних осіб між Києвом і бойовиками “Л/ДНР”. За попередньою інформацією, сепаратистам передали 124 людини, вони ж передали українській стороні 76.

Як писав УНН, у Раді Федерації Росії відреагували на обмін утримуваними особами між Україною та "Л/ДНР".

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