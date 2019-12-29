У Раді Федерації Росії відреагували на обмін утримуваними особами між Україною та "Л/ДНР"

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Обмін утримуваних осіб між Києвом і бойовиками “Л/ДНР” дає надію на те, що “рано чи пізно будуть реалізовані і всі інші пункти мінських угод, і це буде залежати від політичної волі Києва, Донецька і Луганська”. Про це російському агентству ТАСС заявив в неділю глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов, пише УНН.