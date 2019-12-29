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У Раді Федерації Росії відреагували на обмін утримуваними особами між Україною та "Л/ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Обмін утримуваних осіб між Києвом і бойовиками “Л/ДНР” дає надію на те, що “рано чи пізно будуть реалізовані і всі інші пункти мінських угод, і це буде залежати від політичної волі Києва, Донецька і Луганська”. Про це російському агентству ТАСС заявив в неділю глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов, пише УНН.

“Так чи інакше відлік часу нарешті йде в правильному напрямку, що дає надію на реалізацію рано чи пізно і всіх інших пунктів мінських угод, особливо п’ятого (про амністію), 11-го (про конституційну реформу і особливий статус), а також 12-го (про вибори)”, — сказав він.

“Формула Штайнмайера” і черговий обмін утримуваними особами створюють для цього необхідні передумови. Справа за політичною волею Києва, в першу чергу, і, зрозуміло, Донецька з Луганськом, не в останню. Зараз ця воля була-таки проявлена, незважаючи на відомий опір з обох сторін”, — додав сенатор.

Глава міжнародного комітету заявив, що це позитивна новина як для тих, кого обмін торкнувся безпосередньо — “ці люди на волі, вдома, і вони зможуть зустріти свята зі своїми сім’ями”, — так і для тих, хто домагається виконання мінських угод. Косачев нагадав, що шостий пункт цих угод прямо наказує “забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу “всіх на всіх”.

Як передавав УНН, завершилося звільнення утримуваних осіб — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.

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