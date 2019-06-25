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Представитель Президента в Крыму написал письмо Зеленскому об игнорировании деятельности представительства

Киев • УНН

 • 9207 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Представитель Президента в АР Крым Изет Гданов написал на своей странице в Facebook письмо Главе государства в связи с игнорированием Администрацией Президента Украины вопросов, связанных с деятельностью Представительства и ситуации во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

Представитель Президента в Крыму написал письмо Зеленскому об игнорировании деятельности представительства

“Уважаемый Владимир Александрович... Вынужден обратиться к Вам публично в связи с игнорированием Администрацией Президента Украины вопросов, связанных с деятельностью Представительства и ситуации во временно оккупированном Крыму, которые направлялись мной в письменной форме, а также обсуждались устно в ходе служебных встреч. Некоторое время (более полугода) деятельность Представительства существенно ограничена в связи с отложением принятия решений по организационно-кадровым вопросам, которые относятся к исключительной компетенции Президента Украины”, — указано в сообщении.

Он также указал, что: “Поскольку путь к восстановлению территориальной целостности нашего государства лежит через обеспечение государственного суверенитета Украины на территории временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, вопросы стратегического планирования деоккупации Крыма, системного противодействия целенаправленным и массовым репрессиям граждан Украины в Крыму со стороны государства-агрессора, организации защиты прав граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму нельзя ставить на второй, третий, десятый план, тем более их нельзя игнорировать”.

“Прошу Вас, уважаемый господин Президент Украины, в ближайшее время созвать совещание с Вашим участием по вопросам производства дальнейшей политики в отношении временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, пригласив на это совещание также руководство Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым”, — добавил представитель АП в автономии.

Напоминаем, украинские военные катера “Никополь” и “Бердянск”, а также буксир “Яны Капу”, захваченные ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов “Генмол” в Керчи, где они находились последние месяцы.

Украинские Национальные Новости

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