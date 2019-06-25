Представник Президента в Криму написав листа Зеленському про ігнорування діяльності представництва
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Представник Президента у АР Крим Ізет Гданов написав на власній сторінці у Facebook листа Главі держави у зв’язку з ігноруванням Адміністрацією Президента України питань, пов’язаних з діяльністю Представництва та ситуації в тимчасово окупованому Криму, пише УНН.
“Шановний Володимире Олександровичу!... Змушений звернутися до Вас публічно у зв’язку з ігноруванням Адміністрацією Президента України питань, пов’язаних з діяльністю Представництва та ситуації в тимчасово окупованому Криму, які надсилалися мною в письмовій формі, а також обговорювалися усно в ході службових зустрічей. Певний час (більше півроку) діяльність Представництва суттєво обмежена у зв’язку з відкладанням прийняття рішень з організаційно-кадрових питань, які відносяться до виключної компетенції Президента України”, — вказано у повідомленні.
Він також вказав, що: “Оскільки шлях до відновлення територіальної цілісності нашої держави лежить через забезпечення державного суверенітету України на території тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, питання стратегічного планування деокупації Криму, системної протидії цілеспрямованим та масовим репресіям громадян України в Криму з боку країни-агресора, організації захисту прав громадян України, що проживають у тимчасово окупованому Криму не можна ставити на другий, третій, десятий план, тим більше їх не можна ігнорувати”.
“Прошу Вас, шановний пане Президенте України, найближчим часом скликати нараду за Вашою участю з питань провадження подальшої політики стосовно тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополю, запросивши на цю нараду також керівництво Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим”, — додав представник АП в автономії.
Нагадуємо, українські військові катери “Нікополь” і “Бердянськ”, а також буксир “Яни Капу”, захоплені ФСБ Росії біля берегів Криму в листопаді 2018 року, зникли з акваторії стоянки судів “Генмол” в Керчі, де вони перебували останні місяці.