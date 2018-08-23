Представитель Эрдогана: неуважение США принципа верховенства закона в Турции неприемлема
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил о недопустимости пренебрежения США турецким законодательством по делу американского пастора Эндрю Брансона. Его заявление приводит агентство Reuters, сообщает УНН.
“Само собой разумеется, что мы считаем неприемлемым игнорирование США (порядка) судебного процесса”, — сказал Калын. “В Турции действует принцип верховенства закона, в отношении Эндрю Брансона как физического лица ведется юридический процесс”.
Заявление пресс-секретаря стало ответом на сообщение помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. 22 августа он сказал, что кризис в отношениях Вашингтона и Анкары может закончиться “мгновенно”, если Турция освободит Брансона.
Суд турецкого города Измир 17 августа вновь отказался освободить из-под домашнего ареста обвиняемого в пособничестве террористам пастора. 1 августа минфин США ввел санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.
Как сообщал УНН, Турция направила жалобу против США в ВТО.