Представник Ердогана: неповага США принципу верховенства закону в Туреччині неприйнятна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прес-секретар президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана Ібрагім Калин заявив про неприпустимість нехтування США турецьким законодавством у справі американського пастора Ендрю Брансона. Його заяву наводить агентство Reuters, повідомляє УНН.
“Само собою зрозуміло, що ми вважаємо неприйнятним ігнорування США (порядку) судового процесу”, — сказав Калин. “У Туреччині діє принцип верховенства закону, щодо Ендрю Брансона як фізичної особи ведеться юридичний процес”.
Заява прес-секретаря стало відповіддю на повідомлення помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона. 22 серпня він сказав, що криза у відносинах Вашингтона і Анкари може закінчитися “миттєво”, якщо Туреччина звільнить Брансона.
Суд турецького міста Ізмір 17 серпня знову відмовився звільнити з-під домашнього арешту обвинуваченого в пособництві терористам пастора. 1 серпня мінфін США ввів санкції щодо міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхаміта Гюля через те, що Анкара не дозволила повернутися на батьківщину Брансона. МЗС Туреччини засудив рішення США і закликав від нього відмовитися.
Як повідомляв УНН, Туреччина направила скаргу проти США до СОТ.