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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 38416 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57482 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102085 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Представитель "Черкаські Мавпи" впервые стал баскетболистом месяца в Суперлиге

Представитель "Черкаські Мавпи" впервые стал баскетболистом месяца в Суперлиге

Киев  •  УНН

 • 10018 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Лучшим баскетболистом февраля Суперлиги Пари-Матч стал баскетболист сборной Украины Александр Кольченко, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

В этом месяце для определения лучшего игрока снова учитывались следующие показатели: голосования болельщиков на сайте ФБУ, упоминание тренеров Суперлиги Пари-Матч при определении символической сборной тура, а также оценка представителей титульного спонсора чемпионата Украины по баскетболу ТМ “Пари-Матч”.

В итоге больше всего зачетных баллов получили Александр Кольченко — 13, Дмитрий Глебов — 5, Александр Антипов — 4.

Отметим, что игра Кольченко была одним из ключевых факторов пяти подряд побед, которые “Обезьяны” получили в течение месяца. В одном из этих поединков спортсмен не получил менее 12 очков, а рейтинг эффективности игрока не опускался ниже отметки в 11 баллов.

Добавим также, Кольченко стал первым баскетболистом “Черкаські Мавпи”, который в этом сезоне получил звание лучшего баскетболиста месяца Суперлиги.

Украинские Национальные Новости

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