Представитель "Черкаські Мавпи" впервые стал баскетболистом месяца в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Лучшим баскетболистом февраля Суперлиги Пари-Матч стал баскетболист сборной Украины Александр Кольченко, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
В этом месяце для определения лучшего игрока снова учитывались следующие показатели: голосования болельщиков на сайте ФБУ, упоминание тренеров Суперлиги Пари-Матч при определении символической сборной тура, а также оценка представителей титульного спонсора чемпионата Украины по баскетболу ТМ “Пари-Матч”.
В итоге больше всего зачетных баллов получили Александр Кольченко — 13, Дмитрий Глебов — 5, Александр Антипов — 4.
Отметим, что игра Кольченко была одним из ключевых факторов пяти подряд побед, которые “Обезьяны” получили в течение месяца. В одном из этих поединков спортсмен не получил менее 12 очков, а рейтинг эффективности игрока не опускался ниже отметки в 11 баллов.
Добавим также, Кольченко стал первым баскетболистом “Черкаські Мавпи”, который в этом сезоне получил звание лучшего баскетболиста месяца Суперлиги.