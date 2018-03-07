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Представник "Черкаських Мавп" вперше став баскетболістом місяця в Суперлізі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Найкращим баскетболістом лютого Суперліги Парі-Матч став баскетболіст збірної України Олександр Кольченко, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Цього місяця для визначення найкращого гравця знову враховувалися наступні показники: голосування вболівальників на сайті ФБУ, згадування тренерів Суперліги Парі-Матч під час визначення символічної збірної туру, а також оцінка представників титульного спонсора чемпіонату України з баскетболу ТМ “Парі-Матч”.

У підсумку найбiльше залікових балів отримали Олександр Кольченко — 13, Дмитро Глєбов — 5, Олександр Антіпов — 4.

Зазначимо, що гра Кольченка була одним з ключових факторів п’яти поспіль перемог, які “Мавпи” здобули протягом місяця. У жодному з цих поєдинків спортсмен не здобував менше ніж 12 очок, а рейтинг ефективності гравця не опускався нижче позначки в 11 балів.

Додамо також, Кольченко став першим баскетболістом “Черкаських Мавп”, який у цьому сезоні одержав звання кращого баскетболіста місяця Суперліги.

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