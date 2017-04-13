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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61326 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107207 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164725 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120909 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119269 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113986 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Представитель Ассоциации европейских лотерей рассказал, какие три главные ценности объединяют лотерейщиков

Представитель Ассоциации европейских лотерей рассказал, какие три главные ценности объединяют лотерейщиков

Киев  •  УНН

 • 13679 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Лотерея – это часть социальной жизни любого европейского общества. Без лотереи трудно представить социальную жизнь любого западного государства. Об этом заявил член исполкома ассоциации европейских лотерей Евгений Власенко, передает УНН.

По его словам, деятельность членов европейской лотерейной ассоциации, в состав которой также входит и украинский оператор “М.С.Л.”, объединяют 3 главных принципа: ответственность перед игроком, честность и открытость.

“Если говорить о Европе, то существует европейская лотерейная ассоциация, в которую входят 77 операторов лотерей из 45 стран. Их объединяют одни и те же принципы деятельности и ценности. Кстати, украинский оператор „М.С.Л.“ тоже является членом европейской лотерейной ассоциации. Так вот, есть три основные ценности, которые объединяют эти компании, этих операторов государственных лотерей, которые работают как государственные структуры или имеют государственную лицензию на проведение лотерей: ответственность перед игроком, честность и открытость”, — рассказал он.

Е.Власенко объяснил, что принцип ответственности подразумевает исполнение оператором государственных лотерей своих обязательств перед игроком.

“Первое — это ответственность перед игроком. Люди, которые играют в лотереи, знают, что если они выиграют — то обязательно получат выигрыш. С другой стороны они также понимают, что операторы, которые работают на данной территории по данной юрисдикции, имеют право в виде лицензии на проведение данной деятельности со стороны государства. Они подконтрольны государству и они осуществляют свою деятельность на принципах ответственности к игроку.
Соответственно, игры, бизнес-процессы и все остальное, что связано с проведением этих лотерей, строится таким образом, чтобы не втягивать игроков в лудоманию, так как есть определенные принципы того, как не превратить лотерею в азартную игру, которая заставляет выносить последние деньги из семьи”, — объяснил он.

Е.Власенко также отметил, что без второго принципа — принципа честности, стандарта прозрачности ведения бизнеса, нельзя подымать вопрос о членстве какой-либо компании в европейской лотерейной ассоциации.

“Второй важный принцип — это честность. Это очень важный принцип, так как без честности, открытости, прозрачности ведения бизнеса не может быть речи о членстве какой-то компании в европейской лотерейной ассоциации. Это вполне конкретные вещи: все движения денежных средств, которые проходят через систему оператора, все транзакции, которые проходят через лотерейные терминалы оператора, четко прослеживают, просматривают. Они открыты и понятны”, — рассказал он.

Также, Е.Власенко добавил, что третьим важным принципом является “благо для общества”, который подразумевает дополнительный сбор средств с продажи лотерей на определенные социальные нужды.

“Третья ценность, которая объединяет операторов разных стран — это благо для общества. То или иное правительство, или государство выстраивают лотереи в своей стране для того, чтобы собрать дополнительные деньги на определенные социальные нужды. Это спорт, культура, образование, медицина. Есть случаи, когда деньги, собранные от лотерей, идут в общий бюджет и там не видна так явно их социальная направленность. Но во многих странах есть конкретные бюджетные статьи, на которые расходуются деньги, собранные с лотерей”, — рассказал Е.Власенко.

Напомним, за деньги оператора государственных лотерей “М.С.Л.” в Киевской области построено ледовую арену “Ледограй” для зимних видов спорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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