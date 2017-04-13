Представник Асоціації європейських лотерей розповів, які три головні цінності об'єднують лотерейників

ukru
18:53 • 68059 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 88251 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 112688 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 121382 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 170984 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121342 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109945 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133881 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121246 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123375 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.2 м/с
84 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 127446 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 45248 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 52286 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

27 березня, 18:10 • 46008 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 34626 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 68059 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 127446 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 170984 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198947 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209502 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85155 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115958 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142134 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131807 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162339 перегляди
Актуальне
Представник Асоціації європейських лотерей розповів, які три головні цінності об'єднують лотерейників

Представник Асоціації європейських лотерей розповів, які три головні цінності об'єднують лотерейників

Київ • УНН

 • 13679 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Лотерея - це частина соціального життя будь-якого європейського суспільства. Без лотереї важко уявити соціальне життя будь-якої західної держави. Про це заявив член виконкому Асоціації європейських лотерей Євген Власенко, передає УНН.

За його словами, діяльність членів європейської лотерейної асоціації, до складу якої також входить і український оператор “М.С.Л.”, об’єднують 3 головних принципи: відповідальність перед гравцем, чесність і відкритість.

“Якщо говорити про Європу, то існує європейська лотерейна асоціація, в яку входять 77 операторів лотерей з 45 країн. Їх об’єднують одні й ті ж принципи діяльності та цінності. До речі, український оператор "М.С.Л." теж є членом європейської лотерейної асоціації.

Так ось, є три основні цінності, які об’єднують ці компанії, цих операторів державних лотерей, які працюють як державні структури або мають державну ліцензію на проведення лотерей: відповідальність перед гравцем, чесність і відкритість”, — розповів він.

Є.Власенко пояснив, що принцип відповідальності має на увазі виконання оператором державних лотерей своїх зобов’язань перед гравцем.

“Перше — це відповідальність перед гравцем. Люди, які грають в лотереї, знають, що якщо вони виграють — то обов’язково отримають виграш. З іншого боку вони також розуміють, що оператори, які працюють на даній території за даною юрисдикцією, мають право у вигляді ліцензії на проведення даної діяльності з боку держави, вони підконтрольні державі і вони здійснюють свою діяльність на принципах відповідальності до гравця.

Відповідно, гри, бізнес-процеси і все інше, що пов’язано з проведенням цих лотерей, будується таким чином, щоб не втягувати гравців в лудоманію, так як є певні принципи того, як не перетворити лотерею в азартну гру, яка змушує виносити останні гроші з сім’ї”, — пояснив він.

Є.Власенко також зазначив, що без другого принципу — принципу чесності, стандарту прозорості ведення бізнесу, не можна піднімати питання про членство будь-якої компанії в європейській лотерейної асоціації.

“Другий важливий принцип — це чесність. Це дуже важливий принцип, так як без чесності, відкритості, прозорості ведення бізнесу не може бути мови про членство якоїсь компанії в європейській лотерейній асоціації. Це цілком конкретні речі: всі рухи грошових коштів, які проходять через систему оператора, всі транзакції, які проходять через лотерейні термінали оператора, чітко простежують, переглядають. Вони відкриті і зрозумілі”, — розповів він.

Також, Є.Власенко додав, що третім важливим принципом є “благо для суспільства”, який має на увазі додатковий збір коштів з продажу лотерей на певні соціальні потреби.

“Третя цінність, яка об’єднує операторів різних країн — це благо для суспільства. Той чи інший уряд, або держава вибудовують лотереї в своїй країні для того, щоб зібрати додаткові гроші на певні соціальні потреби. Це спорт, культура, освіта, медицина. Є випадки , коли гроші, зібрані від лотерей, йдуть в загальний бюджет і там не так явно можна відстежити їх соціальну спрямованість. Але в багатьох країнах є конкретні бюджетні статті, на які витрачаються гроші, зібрані з лотерей”, — розповів Є.Власенко.

Нагадаємо, за гроші оператора державних лотерей “М.С.Л.” в Київській області побудовано льодову арену “Льодограй” для зимових видів спорту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.32
Bitcoin
$87,209.50
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.55
Ethereum
$2,002.95