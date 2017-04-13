Представник Асоціації європейських лотерей розповів, які три головні цінності об'єднують лотерейників

За його словами, діяльність членів європейської лотерейної асоціації, до складу якої також входить і український оператор “М.С.Л.”, об’єднують 3 головних принципи: відповідальність перед гравцем, чесність і відкритість.

“Якщо говорити про Європу, то існує європейська лотерейна асоціація, в яку входять 77 операторів лотерей з 45 країн. Їх об’єднують одні й ті ж принципи діяльності та цінності. До речі, український оператор "М.С.Л." теж є членом європейської лотерейної асоціації.

Так ось, є три основні цінності, які об’єднують ці компанії, цих операторів державних лотерей, які працюють як державні структури або мають державну ліцензію на проведення лотерей: відповідальність перед гравцем, чесність і відкритість”, — розповів він.

Є.Власенко пояснив, що принцип відповідальності має на увазі виконання оператором державних лотерей своїх зобов’язань перед гравцем.

“Перше — це відповідальність перед гравцем. Люди, які грають в лотереї, знають, що якщо вони виграють — то обов’язково отримають виграш. З іншого боку вони також розуміють, що оператори, які працюють на даній території за даною юрисдикцією, мають право у вигляді ліцензії на проведення даної діяльності з боку держави, вони підконтрольні державі і вони здійснюють свою діяльність на принципах відповідальності до гравця.

Відповідно, гри, бізнес-процеси і все інше, що пов’язано з проведенням цих лотерей, будується таким чином, щоб не втягувати гравців в лудоманію, так як є певні принципи того, як не перетворити лотерею в азартну гру, яка змушує виносити останні гроші з сім’ї”, — пояснив він.

Є.Власенко також зазначив, що без другого принципу — принципу чесності, стандарту прозорості ведення бізнесу, не можна піднімати питання про членство будь-якої компанії в європейській лотерейної асоціації.

“Другий важливий принцип — це чесність. Це дуже важливий принцип, так як без чесності, відкритості, прозорості ведення бізнесу не може бути мови про членство якоїсь компанії в європейській лотерейній асоціації. Це цілком конкретні речі: всі рухи грошових коштів, які проходять через систему оператора, всі транзакції, які проходять через лотерейні термінали оператора, чітко простежують, переглядають. Вони відкриті і зрозумілі”, — розповів він.

Також, Є.Власенко додав, що третім важливим принципом є “благо для суспільства”, який має на увазі додатковий збір коштів з продажу лотерей на певні соціальні потреби.

“Третя цінність, яка об’єднує операторів різних країн — це благо для суспільства. Той чи інший уряд, або держава вибудовують лотереї в своїй країні для того, щоб зібрати додаткові гроші на певні соціальні потреби. Це спорт, культура, освіта, медицина. Є випадки , коли гроші, зібрані від лотерей, йдуть в загальний бюджет і там не так явно можна відстежити їх соціальну спрямованість. Але в багатьох країнах є конкретні бюджетні статті, на які витрачаються гроші, зібрані з лотерей”, — розповів Є.Власенко.

Нагадаємо, за гроші оператора державних лотерей “М.С.Л.” в Київській області побудовано льодову арену “Льодограй” для зимових видів спорту.