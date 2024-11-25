Представительница президента в Крыму Ташева признана народным депутатом
Киев • УНН
ЦИК признала Тамилу Ташеву избранным народным депутатом после отказа от мандата Ивана Примаченко. Ташева была следующим по очередности кандидатом в списке партии «Голос» под номером 26.
Центральная избирательная комиссия признала Тамилу Ташеву -Постоянную Представительницу Президента Украины в Автономной Республике Крым - избранным народным депутатом Украины, передает УНН со ссылкой на ЦИК.
Детали
В ЦИК поступило заявление Ивана Примаченко, который был признан избранным народным депутатом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Голос", об отказе от депутатского мандата.
Комиссия рассмотрела документ и признала Ивана Примаченко таким, который не получил депутатский мандат.
В то же время в ЦИК признали Тамилу Ташеву, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список политической партии "Голос" под № 26, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах.
Справка
Тамила Ташева - украинский и крымскотатарский государственный и общественный деятель, правозащитница. Соучредитель ОО "КрымЅОЅ".
Заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым с 25 октября 2019 года. Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым с 25 апреля 2022 года.