Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
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Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
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Полицейскую, которая унижала школьников гимназии в Черновцах, привлекли к дисциплинарной ответственности
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В Херсоне остановили движение троллейбусов из-за повреждений в результате российских обстрелов
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Представитель кремля предупредил руководителя Telegram, что платформа используется террористами
Представитель кремля Дмитрий Песков предупреждает генерального директора Telegram, что платформа все чаще используется террористами в своих целях, но россия пока не планирует ее запрещать, хотя и ожидает большего внимания со стороны Павла Дурова.
Шмыгаль: Украина заинтересована в строительстве новых трансграничных электромерж в Польшу
Украина заинтересована в строительстве трех новых трансграничных линий электропередач в Польшу для углубления интеграции украинской энергетической системы с Европой и стабилизации энергоснабжения после российских атак.
СБУ сообщила о подозрении главарям "днр" за организацию псевдовыборов на временно оккупированной Донетчине
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главарям террористической организации "днр" денису пушилину, артему жозе и владимиру высоцкому, которые организовали псевдовыборы на временно оккупированной части Донецкой области с массовыми фальсификациями и постановочными видеоматериалами.
Ремонтировал технику оккупантов и "сливал" данные об украинских патриотах: будут судить пособника врага
36-летний мужчина из Богодуховского района Харьковщины помогал российским оккупантам во время оккупации, ремонтируя их технику и сливая данные о проукраинских гражданах, правоохранителях и защитниках.
Минобразования будет сотрудничать с американской компанией Palantir, разрабатывающей ИИ-инструменты
Министерство образования и науки Украины подписало меморандум о сотрудничестве с Palantir, мировым лидером в области технологий искусственного интеллекта, для качественных преобразований в образовании и обеспечения доступа к безопасному дневному образованию для как можно большего количества детей.
Полицейскую, которая унижала школьников гимназии в Черновцах, привлекли к дисциплинарной ответственности
Работница ювенальной полиции , которая унижала учеников черновицкой гимназии, получила предупреждение за неполное служебное соответствие после служебного расследования, проведенного полицией.
Уличная одежда и хип-хоп культура: влияние музыки на уличную моду
Хип-хоп культура продолжает существенно влиять и формировать мировую уличную моду, сочетая разнообразные культурные элементы в уникальные, инклюзивные стили, которые отражают идентичность и самовыражение.
В Херсоне остановили движение троллейбусов из-за повреждений в результате российских обстрелов
Российский обстрел центра Херсона повредил троллейбусную линию, что привело к приостановке движения электротранспорта в городе до безопасного проведения ремонтных работ.
Армия рф обстреляла такси в Херсоне, убив водителя и ранив пассажиров - ОВА
В Херсоне российские оккупанты убили водителя такси и ранили двух пассажиров.
Украина предоставила Польше свои предложения по строительству автострады "Краковец-Львов-Броды-Ровно" - Шмыгаль
Украина подала Польше предложения по строительству автомагистрали Краковец-Львов-Броды-Ровно, и проект уже обсуждается между министерствами и польским бизнесом, который проявляет интерес к нему.