Представитель кремля предупредил руководителя Telegram, что платформа используется террористами

В рф призвали владельца сервиса обмена короткими сообщениями Telegram Павла Дурова уделить больше внимания приложению, утверждая, что им пользуются террористы. Вместе с тем, в россии платформу пока не планируют запретить. Об этом передает УНН со ссылкой на Politico.

Мы ожидали бы большего внимания от Павла Дурова (...) Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах нашего поколения, все больше становится орудием в руках террористов - используется в террористических целях - сказал дмитрий песков в интервью российским СМИ.

При этом спикер кремля отметил, что в рф блокировать Telegram не планируют.

Дополнение

Основатель платформы Дуров еще в октябре 2017 года опубликовал критику в блоге, утверждая, что Telegram защищает свободу слова.

Критиковать местные власти, бросать вызов статус-кво и участвовать в политических дебатах - это нормально. Между тем пропаганда насилия и призывы к действиям, которые могут нанести вред невинным людям, недопустимы. Это эмпирическое правило, которое мы всегда применяем при модерации публичных каналов - написал Дуров.

Как передает Politico, до 49 миллионов человек в РФ в 2023 году использовали Telegram, что делает его самой популярной платформой в стране.

Напомним,

Число жертв нападения на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" возросло до 143, согласно обновленному списку, опубликованному Российской федерацией.

Согласно информации, которую распространяют росСМИ, нападавшие якобы были завербованы в канале Telegram. Это был канал, принадлежащий ИГИЛ-К, филиалу группировки "Исламское государство" (ИГ возникло в конце 2014 года, как отколовшееся от пакистанского "Талибана").

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