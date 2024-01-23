Предприниматели с начала года, по программе "5-7-9%", получили 4 млрд гривен кредитов

Общее количество выданных кредитов с начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" достигает 271 млрд гривен для почти 80 тысяч представителей бизнеса.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Детали

С начала января 2024 года, украинский бизнес получил 787 кредитов на 4,3 млрд грн. За три недели с начала года предприниматели взяли больше всего доступных кредитов на пополнение оборотных средств - на 1,9 млрд грн.

Ведомство указывает следующие данные распределения средств:

Перерабатывающим предприятиям по программе "5-7-9%" банки выдали 1 млрд грн кредитов;

Бизнесу, который работает в зоне высокого военного риска - 880 млн грн;

На реализацию инвестиционных проектов - 544 млн грн.

Туск и Шмыгаль заявили о перезагрузке межправительственных отношений между Украиной и Польшей: каких договоренностей достигли

Также отмечается, что чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (49%);

оптовой и розничной торговли (26%);

перерабатывающей промышленности (16%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты. Их представят на СНБО.

Власть провела закрытую встречу с предпринимателями, которые возмутились кейсом Мазепы