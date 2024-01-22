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Зеленський хоче отримати напрацювання, щоб усунути складнощі між урядовцями, бізнесом та правоохоронцями. Їх розглянуть на РНБО

Зеленський хоче отримати напрацювання, щоб усунути складнощі між урядовцями, бізнесом та правоохоронцями. Їх розглянуть на РНБО

Київ • УНН

 • 27000 перегляди

Президент України Володимир Зеленський закликав до врегулювання проблемних питань між урядовцями, бізнесом та правоохоронними органами.

Президент України Володимир Зеленський попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті. Їх предствлять на РНБО, передає УНН.

За словами Зеленського, сьогодні урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу.

"Дискусія непроста. Є серйозні питання. Є дійсно складнощі. Я ознайомився з деталями. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті. У кожного може бути свій погляд, але в час війни ми всі маємо бути об’єднані одним завданням – міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки. Всі напрацювання будуть представлені на РНБО", - повідомив Глава держави під час вечірнього звернення.

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Антоніна Туманова

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