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Зеленский хочет получить наработки, чтобы устранить сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями. Их рассмотрят на СНБО

Зеленский хочет получить наработки, чтобы устранить сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями. Их рассмотрят на СНБО

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 19:17  •  14139 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал к урегулированию проблемных вопросов между чиновниками, бизнесом и правоохранительными органами.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты. Их предствлять на СНБО, передает УНН.

По словам Зеленского, сегодня чиновники встречались с представителями украинского бизнеса.

"Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть действительно сложности. Я ознакомился с деталями. Попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты. У каждого может быть свой взгляд, но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей - прочностью Украины, силой нашего общества, нашей экономики. Все наработки будут представлены на СНБО", - сообщил Глава государства во время вечернего обращения.

Сгорел семейный дом бизнесмена Мазепы: в полиции назвали предварительную причину22 январь 2024, 12:15 • 19168 просмотров

Добавим

В последние недели в Украине активно обсуждают вопрос усиления давления на бизнес. Новым поводом для дискуссии стало дело Игоря Мазепы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Зеленський хоче отримати напрацювання, щоб усунути складнощі між урядовцями, бізнесом та правоохоронцями. Їх розглянуть на РНБО
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал к урегулированию проблемных вопросов между чиновниками, бизнесом и правоохранительными органами.

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Зеленский хочет получить наработки, чтобы устранить сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями. Их рассмотрят на СНБО

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Многоквартирный дом вспыхнул на Харьковщине: погиб мужчина и две женщины

В Евпатории военные рф грузят подбитую технику для отправки

Российские военные вывозят технику с железнодорожного вокзала в оккупированном городе Евпатория в Крыму, говорится на видео, опубликованном "Крымским ветром". Как сообщается, информация была оперативно передана Вооруженным силам Украины.

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В Евпатории военные рф грузят подбитую технику для отправки

Прокуроры вернули более 62 000 га незаконно отчужденных земель в 2023 году - Костин

В 2023 году украинские прокуроры вернули более 62 тысяч гектаров государственных земель, которые были отчуждены незаконно. Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о многочисленных схемах незаконной передачи земли, отметив системную борьбу с земельными махинациями.

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Пользуйтесь государственным: языковой омбудсмен сделал замечание ГБР за русский при задержании Романа Гринкевича

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь раскритиковал Государственное бюро расследований за использование русского языка во время задержания подозреваемого Романа Гринкевича в Одессе.

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Пользуйтесь государственным: языковой омбудсмен сделал замечание ГБР за русский при задержании Романа Гринкевича

Вражеский обстрел Купянска: мужчина заживо сгорел в машине, прокуратура начала расследование

Во время обстрела Купянска российскими военными погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Прокуратура начала расследование.

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Вражеский обстрел Купянска: мужчина заживо сгорел в машине, прокуратура начала расследование

Суд начал заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу

Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, подозреваемому по делу о мошенничестве с военным обмундированием на 1 миллиард гривен. Недавно Гринкевич был задержан в Одессе при попытке бегства из страны.

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российские войска восемь раз атаковали Днепропетровскую область используя беспилотники-камикадзе и тяжелую артиллерию.

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Попали по автобусу: российские войска за сутки восемь раз атаковали Днепропетровскую область

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Поставка некачественной одежды для ВСУ: Романа Гринкевича доставили в зал суда

Туск и Шмыгаль заявили о перезагрузке межправительственных отношений между Украиной и Польшей: каких договоренностей достигли

Украина и Польша намерены перезагрузить свои межправительственные отношения, сосредоточившись на равенстве, взаимопомощи, независимости и процветании своих стран. Страны планируют усилить двустороннее сотрудничество, обсуждая такие сферы, как свободное движение товаров, сотрудничество в энергетическом секторе и строительство Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора.

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