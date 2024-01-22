Зеленский хочет получить наработки, чтобы устранить сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями. Их рассмотрят на СНБО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский призвал к урегулированию проблемных вопросов между чиновниками, бизнесом и правоохранительными органами.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты. Их предствлять на СНБО, передает УНН.
По словам Зеленского, сегодня чиновники встречались с представителями украинского бизнеса.
"Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть действительно сложности. Я ознакомился с деталями. Попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты. У каждого может быть свой взгляд, но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей - прочностью Украины, силой нашего общества, нашей экономики. Все наработки будут представлены на СНБО", - сообщил Глава государства во время вечернего обращения.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал к урегулированию проблемных вопросов между чиновниками, бизнесом и правоохранительными органами.
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