Зеленский хочет получить наработки, чтобы устранить сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями. Их рассмотрят на СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты. Их предствлять на СНБО, передает УНН.

По словам Зеленского, сегодня чиновники встречались с представителями украинского бизнеса.

"Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть действительно сложности. Я ознакомился с деталями. Попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты. У каждого может быть свой взгляд, но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей - прочностью Украины, силой нашего общества, нашей экономики. Все наработки будут представлены на СНБО", - сообщил Глава государства во время вечернего обращения.

Сгорел семейный дом бизнесмена Мазепы: в полиции назвали предварительную причину

Добавим

В последние недели в Украине активно обсуждают вопрос усиления давления на бизнес. Новым поводом для дискуссии стало дело Игоря Мазепы.