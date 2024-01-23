Підприємці з початку року, за програмою “5-7-9%", отримали 4 млрд гривень кредитів
Київ • УНН
Понад 250 підприємців отримали минулого тижня кредити за програмою “Доступні кредити” на загальну суму 1,6 млрд грн. Від початку дії програми, у лютому 2020 року, було видано майже 80 тисяч кредитів на 271 млрд грн.
Загальна кількість виданих кредитів від початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" досягає 271 млрд гривень для майже 80 тисяч представників бізнесу.
Про це передає УНН, із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
Деталі
Із початку січня 2024 року, український бізнес отримав 787 кредитів на 4,3 млрд грн. За три тижні з початку року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів - на 1,9 млрд грн.
Відомство вказує наступні дані розподілу коштів:
Переробним підприємствам за програмою "5-7-9%" банки видали 1 млрд грн кредитів;
Бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику - 880 млн грн;
На реалізацію інвестиційних проектів - 544 млн грн.
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Також зазначається, що найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:
- сільського господарства (49%);
- оптової та роздрібної торгівлі (26%);
- переробної промисловості (16%).
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та м. Київ.
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