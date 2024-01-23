Влада провела закриту зустріч із підприємцями, які обурилися кейсом Мазепи

Представники бізнесу і влади провели зустріч, під час якої обговорили питання тиску на бізнес. Це сталося після арешту інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи та обурення цим кейсом підприємців. Про зустріч розповів засновник інвестиційного холдингу EFI Group Ігор Ліскі, передає УНН.

Деталі

З хорошого: швидке реагування представників влади (голова ВР Руслан Стефанчук, перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко та віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров). Нас уважно вислухали, і мені здалося, що почули!

За його словами, на зустрічі звучало багато конструктивних пропозицій щодо зміни законодавства аж до радикальних кроків, "на які здатен доведений до відчаю бізнес".

Я особисто пропонував змінювати не законодавство, а сам підхід і ставлення до підприємців! Драматичні події в країні вимагають швидких змін у суспільному договорі, де правоохоронні органи виконуватимуть іншу функцію, не каральну... а ставлення до бізнесу, що створює робочі місця і платить податки, перетвориться на повагу