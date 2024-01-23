Влада провела закриту зустріч із підприємцями, які обурилися кейсом Мазепи
Київ • УНН
Після арешту інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи представники бізнесу та влади зустрілися, щоб обговорити тиск на бізнес. Зустріч була зосереджена на зміні законодавства, з акцентом на повазі до підприємців як творців робочих місць та платників податків.
Представники бізнесу і влади провели зустріч, під час якої обговорили питання тиску на бізнес. Це сталося після арешту інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи та обурення цим кейсом підприємців. Про зустріч розповів засновник інвестиційного холдингу EFI Group Ігор Ліскі, передає УНН.
Деталі
З хорошого: швидке реагування представників влади (голова ВР Руслан Стефанчук, перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко та віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров). Нас уважно вислухали, і мені здалося, що почули!
За його словами, на зустрічі звучало багато конструктивних пропозицій щодо зміни законодавства аж до радикальних кроків, "на які здатен доведений до відчаю бізнес".
Я особисто пропонував змінювати не законодавство, а сам підхід і ставлення до підприємців! Драматичні події в країні вимагають швидких змін у суспільному договорі, де правоохоронні органи виконуватимуть іншу функцію, не каральну... а ставлення до бізнесу, що створює робочі місця і платить податки, перетвориться на повагу
Водночас вказав як негативний аспект зустрічі, що всі присутні від влади не мають реального впливу на силовиків.
Тому я дуже сподіваюся, що вони донесуть наші вимоги і пропозиції до президента, і будуть реальні зміни, а не спроба замовчування проблеми
ДБР про справу Мазепи: забудова земель Київської ГЕС може призвести до техногенної катастрофи22.01.24, 13:09 • 23351 перегляд