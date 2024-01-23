Власть провела закрытую встречу с предпринимателями, которые возмутились кейсом Мазепы

Представители бизнеса и власти провели встречу, во время которой обсудили вопросы давления на бизнес. Это произошло после ареста инвестиционного банкира Игоря Мазепы и возмущения этим кейсом предпринимателей. О встрече рассказал основатель инвестиционного холдинга EFI Group Игорь Лиски, передает УНН.

Детали

Из хорошего: быстрое реагирование представителей власти (председатель ВР Руслан Стефанчук, первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко и вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров). Нас внимательно выслушали, и мне показалось, что услышали! написал он.

По его словам, на встрече звучало много конструктивных предложений по изменению законодательства вплоть до радикальных шагов, "на которые способен доведенный до отчаяния бизнес".

Я лично предлагал менять не законодательство, а сам подход и отношение к предпринимателям! Драматические события в стране требуют быстрых изменений в общественном договоре, где правоохранительные органы будут выполнять другую функцию, не карательную... а отношение к бизнесу, который создает рабочие места и платит налоги, превратится в уважение отметил Лиски.

В то же время указал как негативный аспект встречи, что все присутствующие от власти не имеют реального влияния на силовиков.

Поэтому я очень надеюсь, что они донесут наши требования и предложения до президента, и будут реальные изменения, а не попытка замалчивания проблемы подытожил бизнесмен.

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