Власть провела закрытую встречу с предпринимателями, которые возмутились кейсом Мазепы
После ареста инвестиционного банкира Игоря Мазепы представители бизнеса и власти встретились, чтобы обсудить давление на бизнес. Встреча была сосредоточена на изменении законодательства, с акцентом на уважении к предпринимателям как создателям рабочих мест и налогоплательщикам.
Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в условиях военного положения в Украине множественное гражданство не будет использоваться для избежания мобилизации или ограничений на передвижение. Он уточнил, что люди с множественным гражданством будут иметь не только права, но и конституционные обязанности.
В Торонто мужчина в маске с мачете напал на людей
Мужчина в маске, имитируя персонажа фильма ужасов, напал с мачете на прохожих в северной части Торонто, ранив по меньшей мере одного из них. Полиция разыскивает подозреваемого, а местная средняя школа возобновила работу после временного закрытия.
Кадыров тайно посетил Мариуполь, но быстро сбежал - Андрющенко
Как сообщается, лидер Чечни Рамзан Кадыров совершил тайный визит в Мариуполь, возможно, с целью назначить своего сына главой городской администрации, по словам советника мэра Мариуполя. Однако он и его сын были поспешно эвакуированы после того, как охрана заметила беспилотник.
Глава Пентагона примет участие в заседании "Рамштайн" в режиме онлайн из дома
Министр обороны США Ллойд Остин примет участие в онлайн-заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины из своей резиденции. Встреча, проходящая в Рамштайн, имеет целью скоординировать усилия союзников, несмотря на нынешнюю нехватку средств на дополнительную поддержку Украины.
США и Великобритания нанесли новые удары по столице Йемена
США и Великобритания нанесли авиаудары по столице Йемена, контролируемой повстанцами-хуситами, целями которых стали ракетные платформы, беспилотники и склады оружия. Эти удары являются ответом на нападения союзных Ирану хуситов на судоходство в Красном море.
Байден и Сунак обсудили насущную необходимость финансирования Украины
Президент США Джо Байден и Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметили насущную необходимость в дальнейшем финансировании и поддержке Украины в ее конфликте с Россией. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в регионе Красного моря.
Литва и Польша проведут совместные военные учения на Сувальском перешейке
Литва и Польша планируют провести совместные военные учения в Сувалкском коридоре, стратегическом регионе между двумя странами, в апреле 2024 года. Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул чувствительность региона с точки зрения европейской безопасности.
Нардеп Гончаренко возглавил комитет по миграции и беженцам ПАСЕ
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко назначен председателем Комитета по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Гончаренко, первый украинец на этой должности, намерен использовать ее для продвижения интересов Украины.
На Сумщине председатель ОСМД присвоила более шестисот тысяч гривен предназначенных на оплату ЖКХ
Председателя правления ОСМД в Охтырке Сумской области подозревают в присвоении 642 000 гривен жильцов. За содеянное ей может грозить 5-8 лет лишения свободы.