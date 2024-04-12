Предпринимателей Харьковщины освободят от уплаты некоторых налогов: что известно

На сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины было принято решение по снижению налоговой нагрузки на предпринимателей. Решение касается бизнеса, который продолжает работать в Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

По его словам, речь идет о едином налоге, арендной плате, налоге на недвижимое имущество и землю.

"Представителям бизнеса Харьковщины в полномасштабной российско-украинской войне отведена отдельная важная роль: сохранение рабочих мест, создание новых, обеспечение общественных потребностей и наполнение бюджета для борьбы с врагом.

Созданные условия помогут адаптировать процессы к сегодняшним реалиям и развить экономический потенциал области", - резюмировал Синегубов.