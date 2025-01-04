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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Праздники завершаются: на границе снова фиксируют увеличение пассажиропотока

Праздники завершаются: на границе снова фиксируют увеличение пассажиропотока

Киев  •  УНН

 • 3449 просмотра

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На границе Украины зафиксирован значительный рост пассажиропотока в новогодне-рождественский период. В пиковые дни количество пересечений достигало 150 тысяч человек в сутки, тогда как в праздничные дни показатели снижались до 32 тысяч.

В течение последних дней новогодне-рождественского периода на государственной границе Украины зафиксирован рост пассажиропотока. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире «Мы-Украина», передает УНН.

За минувшие сутки границу пересекло почти 110 тысяч граждан Украины. 1 января показатель пересечения границы был на уровне 32 тысяч человек.

«В целом в новогодне-рождественский период пассажиропоток значительно возрастает. Это было особенно заметно перед Рождеством, когда в выходные дни пассажиропоток достигал рекордных показателей - более 150 тысяч человек в сутки», - сообщил Демченко.

В то же время в праздничные дни наблюдались снижение показателей.

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«На само Рождество количество пересечений снизилось до чуть более 60 тысяч человек, а на Новый год - 31 декабря и 1 января - пассажиропоток снова упал. Например, первого числа границу пересекли лишь 32 тысячи граждан», - отметил спикер.

Демченко подчеркнул, что тенденция свидетельствует о том, что в сами дни праздников люди редко планируют поездки за границу. Зато в межпраздничные периоды показатели значительно возрастают.

«Сейчас мы снова видим рост пассажиропотока, что характерно для завершения праздничных периодов. В целом новогодне-рождественский период традиционно демонстрирует высокую динамику пассажиропотока с тенденциями к стремительному росту и уменьшению в зависимости от дней праздников», - добавил Демченко.

На Рождество пассажиропоток на границе значительно снизился - пограничники26 дек. 2024, 08:33 • 13117 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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