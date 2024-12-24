Пограничники фиксируют одни из самых высоких показателей пассажиропотока за время военного положения: Демченко об очередях на границе

С 14 декабря пограничники фиксируют одни из самых высоких показателей желающих пересечь границу за время военного положения. В минувшую субботу границу пересекло 150 тыс. человек, а в минувшее воскресенье - 154 тыс. человек. Также за прошедшие сутки пассажиропоток несколько снизился, но не существенно - 127 тыс. человек пересекли границу. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Пассажиропоток вырос значительно. Если сравнивать начало декабря, ноябрь, то сейчас одни из самых высоких показателей пассажиропотока в целом за время военного положения. В то же время увеличение пассажиропотока начало фиксироваться постепенно с 14 числа (декабря - ред.). В те выходные пассажиропоток и в субботу, и воскресенье достиг по 100 тыс. человек в сутки. В будние дни продолжал постепенно расти и фактически в эти выходные имели самые высокие показатели пересечения границы. В субботу 150 тыс. человек, а в воскресенье - 154 тыс. человек, которые пересекли государственную границу Украины следуя на выезд и въезд в Украину