Пограничники фиксируют одни из самых высоких показателей пассажиропотока за время военного положения: Демченко об очередях на границе
Киев • УНН
Пограничники зафиксировали самые высокие показатели пересечения границы за время военного положения - 150-154 тыс. человек в сутки. На утро очереди на выезд из Украины отсутствуют, наименее загруженное направление - граница с Молдовой.
С 14 декабря пограничники фиксируют одни из самых высоких показателей желающих пересечь границу за время военного положения. В минувшую субботу границу пересекло 150 тыс. человек, а в минувшее воскресенье - 154 тыс. человек. Также за прошедшие сутки пассажиропоток несколько снизился, но не существенно - 127 тыс. человек пересекли границу. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Пассажиропоток вырос значительно. Если сравнивать начало декабря, ноябрь, то сейчас одни из самых высоких показателей пассажиропотока в целом за время военного положения. В то же время увеличение пассажиропотока начало фиксироваться постепенно с 14 числа (декабря - ред.). В те выходные пассажиропоток и в субботу, и воскресенье достиг по 100 тыс. человек в сутки. В будние дни продолжал постепенно расти и фактически в эти выходные имели самые высокие показатели пересечения границы. В субботу 150 тыс. человек, а в воскресенье - 154 тыс. человек, которые пересекли государственную границу Украины следуя на выезд и въезд в Украину
Он отметил, что минувшая суббота характеризовалась равномерным распределением по выезду и въезду - по 75 тыс. человек пересекло границу на выезд и на въезд в Украину.
"Воскресенье характеризовалось тем, что на 10 тыс. больше пересекло границу следуя именно в сторону Украины. Это преимущество над теми, кто выезжал из Украины. В течение вчерашнего дня пассажиропоток несколько снизился, но не существенно. Всего 127 тыс. человек вчера (23 декабря - ред.) пересекло границу", - добавил Демченко.
Также, по его словам, на пунктах пропуска уменьшились и очереди.
"По состоянию на утро сегодня очереди не фиксируются на выезд из Украины (...) Надо также понимать, что пассажиропоток вырос не только на участке границы с Польшей. С увеличением пассажиропотока отмечались определенные очереди и на других участках границы, с другими странами ЕС. Наименее загруженным направлением за этот период была граница с Молдовой", - подчеркнул спикер.
Напомним
Перед судом предстанет заместитель начальника одного из отделений пункта пропуска "Краковец" Госпогранслужбы, который помогал пересечь границу гражданам с поддельными удостоверениями о III группе инвалидности.