Свята завершуються: на кордоні знову фіксують збільшення пасажиропотоку
Київ • УНН
На кордоні України зафіксовано значне зростання пасажиропотоку в новорічно-різдвяний період. У пікові дні кількість перетинів сягала 150 тисяч осіб за добу, тоді як у святкові дні показники знижувались до 32 тисяч.
Протягом останніх днів новорічно-різдвяного періоду на державному кордоні України зафіксовано зростання пасажиропотоку. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.
За минулу добу кордон перетнуло майже 110 тисяч громадян України. 1 січня показник перетину кордону був на рівні 32 тисяч осіб.
"Загалом у новорічно-різдвяний період пасажиропотік значно зростає. Це було особливо помітно перед Різдвом, коли у вихідні дні пасажиропотік досягав рекордних показників – понад 150 тисяч осіб за добу", - повідомив Демченко.
Водночас у святкові дні спостерігалися зниження показників.
Прикордонники фіксують одні з найвищих показників пасажиропотоку за час воєнного стану: Демченко про черги на кордоні24.12.24, 09:54 • 12483 перегляди
"На саме Різдво кількість перетинів знизилася до трохи більше ніж 60 тисяч осіб, а на Новий рік – 31 грудня та 1 січня – пасажиропотік знову впав. Наприклад, першого числа кордон перетнули лише 32 тисячі громадян", - зазначив речник.
Демченко підкреслив, що тенденція свідчить про те, що у самі дні свят люди рідко планують поїздки за кордон. Натомість у міжсвяткові періоди показники значно зростають.
"Зараз ми знову бачимо зростання пасажиропотоку, що характерно для завершення святкових періодів. Загалом новорічно-різдвяний період традиційно демонструє високу динаміку пасажиропотоку з тенденціями до стрімкого зростання і зменшення залежно від днів свят", - додав Демченко.
На Різдво пасажиропотік на кордоні значно знизився - прикордонники26.12.24, 10:33 • 13939 переглядiв