Правящая консервативная партия победила на парламентских выборах в Хорватии

Правящая партия Хорватии одержала победу на парламентских выборах. Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия Хорватии, передает УНН.

Детали

В Хорватии на парламентских выборах победила правящая консервативная партия под руководством действующего премьер-министра Андрея Пленковича.

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Голосование считалось важным тестом на популярность для Пленковича и его партии "Хорватское демократическое содружество", которая владеет политическим ландшафтом Хорватии со времени ее независимости в 1991 году.

В будущем результаты выборов также могут повлиять на основную политику страны, в частности на взгляды правительства относительно конфликта в Украине и отношений с Европейским Союзом. Пленкович поддерживает Украину, тогда как оппозиция имеет другие взгляды на этот вопрос.

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