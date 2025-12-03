Правосудие должно быть человекоцентричным: заместитель Генпрокурора Вдовиченко призывает к полному внедрению евростандартов защиты потерпевших

Заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко во время конференции "Правосудие, ориентированное на пострадавших от гендерно обусловленного насилия" отметила необходимость полного внедрения в Украине европейских стандартов защиты потерпевших, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Евроинтеграция перестала быть политической декларацией — сегодня это повседневная работа каждого следователя, прокурора и судьи. Правосудие должно быть человекоцентричным — подчеркнула она.

Вдовиченко акцентировала на требованиях Директив ЕС относительно прав потерпевших, которые устанавливают минимальные, но обязательные стандарты: доступность информации о правах, надлежащая поддержка, защита от повторной травматизации, возможность дать показания в безопасных условиях.

"Новое качество правосудия": Кравченко анонсировал полную цифровизацию уголовного процесса

Речь идет не о формальных процедурах. Каждая потерпевшая или потерпевший должен получить четкое, понятное объяснение своих прав и возможность говорить без страха и риска снова пережить травму — отметила заместитель Генерального прокурора.

Она подчеркнула, что пострадалоориентированный подход должен стать единым стандартом работы всех органов правопорядка. Это не только выполнение евроинтеграционных обязательств, но и ключ к формированию доверия общества к правосудию, особенно в делах о гендерно обусловленном насилии.

Офис Генпрокурора выполняет взятые на себя обязательства в рамках подготовки к вступлению в ЕС: Кравченко встретился с важными международными партнерами

Напомним

Заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко провела рабочую встречу с Представительницей ООН Женщины в Украине Сабин Фрейзер Гюнеш и командой программы "Женщины, мир и безопасность". Речь шла о результатах первого в истории органов прокуратуры гендерного аудита и о первом в Украине уголовном производстве относительно системного харассмента.