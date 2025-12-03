Правосудие должно быть человекоцентричным: заместитель Генпрокурора Вдовиченко призывает к полному внедрению евростандартов защиты потерпевших

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 3340 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 8312 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 12164 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 12879 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
11:38 • 18032 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 20338 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 22897 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 28828 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 36424 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30209 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 14645 просмотра
В россии снова взорвали нефтепровод "Дружба"PhotoVideo3 декабря, 09:59 • 8998 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 23376 просмотра
В МИД Китая заявили, что использование замороженных активов рф для Украины не будет способствовать завершению войны12:35 • 11074 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины12:41 • 15525 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения13:24 • 12166 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 23484 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 45051 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 48136 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 57247 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Китай
Индия
Бельгия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 57257 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 59543 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 114417 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 88109 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 103841 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Серия Airbus A320
Золото
Дія (сервис)

Правосудие должно быть человекоцентричным: заместитель Генпрокурора Вдовиченко призывает к полному внедрению евростандартов защиты потерпевших

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко подчеркнула необходимость внедрения европейских стандартов защиты потерпевших от гендерно обусловленного насилия. Она подчеркнула, что правосудие должно быть человекоцентричным, а пострадавший подход – единственным стандартом работы.

Правосудие должно быть человекоцентричным: заместитель Генпрокурора Вдовиченко призывает к полному внедрению евростандартов защиты потерпевших

Заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко во время конференции "Правосудие, ориентированное на пострадавших от гендерно обусловленного насилия" отметила необходимость полного внедрения в Украине европейских стандартов защиты потерпевших, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора. 

Евроинтеграция перестала быть политической декларацией — сегодня это повседневная работа каждого следователя, прокурора и судьи. Правосудие должно быть человекоцентричным 

— подчеркнула она.

Вдовиченко акцентировала на требованиях Директив ЕС относительно прав потерпевших, которые устанавливают минимальные, но обязательные стандарты: доступность информации о правах, надлежащая поддержка, защита от повторной травматизации, возможность дать показания в безопасных условиях.

"Новое качество правосудия": Кравченко анонсировал полную цифровизацию уголовного процесса06.08.25, 15:44 • 2438 просмотров

Речь идет не о формальных процедурах. Каждая потерпевшая или потерпевший должен получить четкое, понятное объяснение своих прав и возможность говорить без страха и риска снова пережить травму 

— отметила заместитель Генерального прокурора.

Она подчеркнула, что пострадалоориентированный подход должен стать единым стандартом работы всех органов правопорядка. Это не только выполнение евроинтеграционных обязательств, но и ключ к формированию доверия общества к правосудию, особенно в делах о гендерно обусловленном насилии.

Офис Генпрокурора выполняет взятые на себя обязательства в рамках подготовки к вступлению в ЕС: Кравченко встретился с важными международными партнерами25.11.25, 18:14 • 2601 просмотр

Напомним

Заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко провела рабочую встречу с Представительницей ООН Женщины в Украине Сабин Фрейзер Гюнеш и командой программы "Женщины, мир и безопасность". Речь шла о результатах первого в истории органов прокуратуры гендерного аудита и о первом в Украине уголовном производстве относительно системного харассмента.

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Украина