Правосуддя має бути людиноцентричним: заступниця Генпрокурора Вдовиченко закликає до повного впровадження євростандартів захисту потерпілих

Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко під час конференції "Правосуддя, орієнтоване на постраждалих від гендерно зумовленого насильства" наголосила на необхідності повного впровадження в Україні європейських стандартів захисту потерпілих, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Євроінтеграція перестала бути політичною декларацією — сьогодні це повсякденна робота кожного слідчого, прокурора і судді. Правосуддя має бути людиноцентричним — підкреслила вона.

Вдовиченко акцентувала на вимогах Директив ЄС щодо прав потерпілих, які встановлюють мінімальні, але обов’язкові стандарти: доступність інформації про права, належна підтримка, захист від повторної травматизації, можливість надати показання у безпечних умовах.

"Нова якість правосуддя": Кравченко анонсував повну цифровізацію кримінального процесу

Йдеться не про формальні процедури. Кожна потерпіла чи потерпілий має отримати чітке, зрозуміле пояснення своїх прав і можливість говорити без страху та ризику знову пережити травму — зазначила заступниця Генерального прокурора.

Вона наголосила, що постраждалooрієнтований підхід має стати єдиним стандартом роботи всіх органів правопорядку. Це не лише виконання євроінтеграційних зобов’язань, а й ключ до формування довіри суспільства до правосуддя, особливо у справах про гендерно зумовлене насильство.

Офіс Генпрокурора виконує взяті на себе зобов’язання у рамках підготовки до вступу в ЄС: Кравченко зустрівся із важливими міжнародними партнерами

Нагадаємо

Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко провела робочу зустріч з Представницею ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш та командою програми "Жінки, мир і безпека". Йшлося про результати першого в історії органів прокуратури ґендерного аудиту та про перше в Україні кримінальне провадження щодо системного харасменту.