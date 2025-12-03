Правосуддя має бути людиноцентричним: заступниця Генпрокурора Вдовиченко закликає до повного впровадження євростандартів захисту потерпілих

$42.330.01
Ексклюзив
16:02 • 3298 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 8220 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 12097 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 12840 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 17997 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 20324 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 22885 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28822 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36417 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30205 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 14645 перегляди
На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"PhotoVideo3 грудня, 09:59 • 8998 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 23376 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни12:35 • 11074 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України12:41 • 15525 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення13:24 • 12088 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 23426 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 45014 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 48104 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 57216 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Індія
Китай
Бельгія
Сполучені Штати Америки
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 57251 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 59537 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 114412 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 88104 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 103835 перегляди
Правосуддя має бути людиноцентричним: заступниця Генпрокурора Вдовиченко закликає до повного впровадження євростандартів захисту потерпілих

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Заступниця Генпрокурора Марія Вдовиченко наголосила на необхідності впровадження європейських стандартів захисту потерпілих від гендерно зумовленого насильства. Вона підкреслила, що правосуддя має бути людиноцентричним, а постраждалоорієнтований підхід – єдиним стандартом роботи.

Правосуддя має бути людиноцентричним: заступниця Генпрокурора Вдовиченко закликає до повного впровадження євростандартів захисту потерпілих

Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко під час конференції "Правосуддя, орієнтоване на постраждалих від гендерно зумовленого насильства" наголосила на необхідності повного впровадження в Україні європейських стандартів захисту потерпілих, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора. 

Євроінтеграція перестала бути політичною декларацією — сьогодні це повсякденна робота кожного слідчого, прокурора і судді. Правосуддя має бути людиноцентричним 

— підкреслила вона.

Вдовиченко акцентувала на вимогах Директив ЄС щодо прав потерпілих, які встановлюють мінімальні, але обов’язкові стандарти: доступність інформації про права, належна підтримка, захист від повторної травматизації, можливість надати показання у безпечних умовах.

"Нова якість правосуддя": Кравченко анонсував повну цифровізацію кримінального процесу

Йдеться не про формальні процедури. Кожна потерпіла чи потерпілий має отримати чітке, зрозуміле пояснення своїх прав і можливість говорити без страху та ризику знову пережити травму 

— зазначила заступниця Генерального прокурора.

Вона наголосила, що постраждалooрієнтований підхід має стати єдиним стандартом роботи всіх органів правопорядку. Це не лише виконання євроінтеграційних зобов’язань, а й ключ до формування довіри суспільства до правосуддя, особливо у справах про гендерно зумовлене насильство.

Офіс Генпрокурора виконує взяті на себе зобов'язання у рамках підготовки до вступу в ЄС: Кравченко зустрівся із важливими міжнародними партнерами

Нагадаємо

Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко провела робочу зустріч з Представницею ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш та командою програми "Жінки, мир і безпека". Йшлося про результати першого в історії органів прокуратури ґендерного аудиту та про перше в Україні кримінальне провадження щодо системного харасменту.

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Україна