Правосуддя має бути людиноцентричним: заступниця Генпрокурора Вдовиченко закликає до повного впровадження євростандартів захисту потерпілих
Київ • УНН
Заступниця Генпрокурора Марія Вдовиченко наголосила на необхідності впровадження європейських стандартів захисту потерпілих від гендерно зумовленого насильства. Вона підкреслила, що правосуддя має бути людиноцентричним, а постраждалоорієнтований підхід – єдиним стандартом роботи.
Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко під час конференції "Правосуддя, орієнтоване на постраждалих від гендерно зумовленого насильства" наголосила на необхідності повного впровадження в Україні європейських стандартів захисту потерпілих, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Євроінтеграція перестала бути політичною декларацією — сьогодні це повсякденна робота кожного слідчого, прокурора і судді. Правосуддя має бути людиноцентричним
Вдовиченко акцентувала на вимогах Директив ЄС щодо прав потерпілих, які встановлюють мінімальні, але обов’язкові стандарти: доступність інформації про права, належна підтримка, захист від повторної травматизації, можливість надати показання у безпечних умовах.
Йдеться не про формальні процедури. Кожна потерпіла чи потерпілий має отримати чітке, зрозуміле пояснення своїх прав і можливість говорити без страху та ризику знову пережити травму
Вона наголосила, що постраждалooрієнтований підхід має стати єдиним стандартом роботи всіх органів правопорядку. Це не лише виконання євроінтеграційних зобов’язань, а й ключ до формування довіри суспільства до правосуддя, особливо у справах про гендерно зумовлене насильство.
Нагадаємо
Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко провела робочу зустріч з Представницею ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш та командою програми "Жінки, мир і безпека". Йшлося про результати першого в історії органів прокуратури ґендерного аудиту та про перше в Україні кримінальне провадження щодо системного харасменту.