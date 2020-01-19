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Православные и греко-католики Украины сегодня отмечают Крещение

Киев • УНН

 • 30269 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Одно из главных христианских праздников - Крещение Господне (полное наименование - Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа) - отмечают в это воскресенье верующие православной и греко-католической церквей Украины, передает УНН.

Православные и греко-католики Украины сегодня отмечают Крещение

В праздник Крещения церковь вспоминает событие, описанное во всех Евангелиях - от Матфея, Луки, Иоанна и Марка, - крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан пророком Иоанном Предтечей. Изначально праздник носил название Богоявления. Оно возникло в память о чуде, которое, согласно Библии, произошло во время крещения: с неба на Иисуса опустился Святой Дух в виде голубя, и раздался голос, который произнес: "Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение".

Во всех храмах Крещение совершается Праздничная Литургия, которая завершается большим освящением воды. Обряд освящения воды возник еще при первых веков существования христианства по примеру Иисуса Христа, который освятил воды Иордана.

Сначала праздник Богоявления отмечался 6 января, когда верующие праздновали сразу три события - Рождество Христа, поклонения волхвов младенцу Иисусу и Крещение. Тогда же, по традиции, церковь объявляла дату Пасхи на текущий год. Начиная с IV века, Рождество и Богоявление стали отмечать в разные даты: 25 декабря и 6 января. Впоследствии в христианских конфессиях сформировалось различное отношение к Богоявлению. Православная церковь связывает его в первую очередь с крещением Христа, а католическая - с евангельскими событиями после Рождества, основным из которых является поклонение волхвов.

Главной традицией, сопровождающей праздник Крещения, является освящение воды в память о том, что Христос своим крещением освятил реку Иордан. Обряд Великого освящения воды происходит дважды - в канун праздника 18 января и 19 января после литургии. По церковным канонам, после чтения молитв и троекратного погружения креста в воду, которую освящают, она наделяется особой силой и становится святой. Одной же из самых известных современных традиций этого праздника - крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордан, и массовое купание в ней.

Напомним, на праздник Крещения Епифаний освятит воды Днепра в столичном Гидропарке. Для празднования Крещения в пределах Киева обустроены 16 локаций . На каждой из них с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.

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