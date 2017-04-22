Правопорядок во время Евровидения будут обеспечивать 16 тыс. сотрудников МВД

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Правопорядок во время проведения песенного конкурса "Евровидение" в Киеве в мае будут обеспечивать 16 тыс. сотрудников различных ведомств в структуре Министерства внутренних дел. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.