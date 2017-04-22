Правопорядок під час Євробачення забезпечуватимуть 16 тис. працівників МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Правопорядок під час проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві в травні забезпечуватимуть 16 тис. працівників різних відомств у структурі Міністерства внутрішніх справ. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"До забезпечення правопорядку під час Євробачення буде залучено 16 тисяч працівників Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС. Особовий склад правоохоронних підрозділів переведено на посилений режим до 14 травня включно", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Євробачення пройде в Міжнародному виставковому центрі у Києві.
Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал - 13 травня.