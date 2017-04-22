Правопорядок під час Євробачення забезпечуватимуть 16 тис. працівників МВС

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Правопорядок під час проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві в травні забезпечуватимуть 16 тис. працівників різних відомств у структурі Міністерства внутрішніх справ. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.