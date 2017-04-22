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Правопорядок під час Євробачення забезпечуватимуть 16 тис. працівників МВС

Київ • УНН

 • 10253 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Правопорядок під час проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві в травні забезпечуватимуть 16 тис. працівників різних відомств у структурі Міністерства внутрішніх справ. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

"До забезпечення правопорядку під час Євробачення буде залучено 16 тисяч працівників Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС. Особовий склад правоохоронних підрозділів переведено на посилений режим до 14 травня включно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Євробачення пройде в Міжнародному виставковому центрі у Києві.

Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал - 13 травня.

Українські Національні Новини

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