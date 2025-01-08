Правоохранители пришли во Львовский горсовет: что известно

Во Львовский городской совет сегодня пришли правоохранители, для изъятия документов, сообщили во Львовском горсовете в среду в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"На третьем этаже Ратуши на площади Рынок силовики проводят обыски. Очевидцы говорят, что в кабинете директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Ореста Тимчишина. Причина - возможные злоупотребления в сфере вывоза твердых бытовых отходов", - написал сначала советник главы Львовской ОВА Олег Радик в Facebook.

В горсовете уточнили, что речь идет об изъятии документов.

"Как сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета, сегодня 8 января, сотрудники нацполиции изъяли часть документов, касающихся одного из перевозчиков твердых бытовых отходов во Львове. Работники предоставили необходимые документы и полностью способствуют следствию", - говорится в сообщении горсовета.

Как сообщается, "сейчас департамент работает в обычном режиме".

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