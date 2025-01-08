Правоохранители пришли во Львовский горсовет: что известно
Киев • УНН
Во Львовском городском совете правоохранители проводили изъятие документов по одному из перевозчиков твердых бытовых отходов.
Во Львовский городской совет сегодня пришли правоохранители, для изъятия документов, сообщили во Львовском горсовете в среду в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"На третьем этаже Ратуши на площади Рынок силовики проводят обыски. Очевидцы говорят, что в кабинете директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Ореста Тимчишина. Причина - возможные злоупотребления в сфере вывоза твердых бытовых отходов", - написал сначала советник главы Львовской ОВА Олег Радик в Facebook.
В горсовете уточнили, что речь идет об изъятии документов.
"Как сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета, сегодня 8 января, сотрудники нацполиции изъяли часть документов, касающихся одного из перевозчиков твердых бытовых отходов во Львове. Работники предоставили необходимые документы и полностью способствуют следствию", - говорится в сообщении горсовета.
Как сообщается, "сейчас департамент работает в обычном режиме".
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