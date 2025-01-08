Правоохоронці прийшли до Львівської міськради: що відомо

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У Львівській міській раді правоохоронці проводили вилучення документів щодо одного з перевізників твердих побутових відходів.

У Львівську міську раду сьогодні прийшли правоохоронці, для вилучення документів, повідомили у Львівській міськраді у середу у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"На третьому поверсі Ратуші на площі Ринок силовики проводять обшуки. Очевидці кажуть, що в кабінеті директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Ореста Тимчишина. Причина - можливі зловживання у сфері вивозу твердих побутових відходів", - написав спочатку радник голови Львівської ОВА Олег Радик у Facebook.

У міськраді уточнили, що йдеться про вилучення документів.

"Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, сьогодні 8 січня, працівники нацполіції вилучили частину документів, що стосуються одного із перевізників твердих побутових відходів у Львові. Працівники надали необхідні документи та повністю сприяють слідству", - ідеться у повідомленні міськради.

Як повідомляється, "зараз департамент працює у звичному режимі".

Поліція проводить обшуки в "Київміськсвітло": що відомо 24.12.24, 11:57 • 20223 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал та НП
lvivЛьвів

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