Правоохранители задержали подозреваемого в теракте в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что правоохранители задержали подозреваемого в теракте в Стокгольме, в Швеции, передает УНН со ссылкой на "Шведское радио".
"По словам премьер-министра Стефана Лёвена является задержанный", - говорится в сообщении.
Напомним, грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, были ранены несколько человек. Автомобиль врезался в магазин. Полиция перекрыла район происшествия. Также отмечается, что в результате инцидента погибли три человека.
Как сообщал УНН, украинский консул выясняет, есть ли граждане Украины среди пострадавших в Стокгольме, где грузовик наехал на людей.
Добавим, что неподалеку от места наезда транспортного средства на людей в Стокгольме было слышно звуки выстрелов.