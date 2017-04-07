Правоохоронці затримали підозрюваного в теракті у Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що правоохоронці затримали підозрюваного в теракті в Стокгольмі, у Швеції, передає УНН з посиланням на "Шведське Радіо".
"За словами прем'єр-міністра Стефана Левена є затримана особа", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вантажівка в'їхала в натовп людей в центрі Стокгольму, було поранено кількох людей. Автомобіль врізався в магазин. Поліція перекрила район події. Також, зазначається, що в результаті інциденту загинуло троє осіб.
Як повідомляв УНН, український консул з'ясовує, чи є громадяни України серед постраждалих в Стокгольмі, де вантажівка наїхала на людей.
Додамо, що неподалік від місця наїзду транспортного засобу на людей у Стокгольмі було чутно звуки пострілів.