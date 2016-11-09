Правоохранители задержали насильника в Николаевской области

В полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина совершил насильственные действия в отношении жительницы одного из сел Витовского района Николаевской области.

По словам 29-летней потерпевшей, около 22 часов, на улице с ней завел разговор случайный прохожий. Незнакомец предложил провести заявительницу домой, на что та не согласилась, отказавшись даже поддерживать общение. Мужчина продолжал идти за жертвой и, проходя мимо безлюдного места, силой затащил потерпевшую в поле. Избив молодую женщину, злоумышленник изнасиловал ее.

Местные жители узнали насильника по описанию от потерпевшей. Оказалось, что преступник скрывался от органов суда. Ему был объявлен приговор за совершение кражи в крупных размерах на территории Центрального района.

Продолжается расследование уголовного производства по ч.1 ст.152 (изнасилование) и ч.1 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины.

Насильнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.