Правоохоронці затримали ґвалтівника на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Правоохоронці затримали ґвалтівника 29-річної жінки на Миколаївщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
До поліції надійшло повідомлення, що невідомий чоловік вчинив насильницькі дії щодо мешканки одного з сіл Вітовського району Миколаївської області.
Зі слів 29-річної потерпілої, близько 22 години, на вулиці з нею завів розмову випадковий перехожий. Незнайомець запропонував провести заявницю додому, на що та не погодилась, відмовившись навіть підтримувати спілкування. Чоловік продовжував йти за жертвою та, проходячи повз безлюдного місця, силоміць затягнув потерпілу у поле. Побивши молоду жінку, зловмисник зґвалтував її.
Місцеві жителів упізнала ґвалтівника за описом від потерпілої. Виявилось, що злочинець переховувався від органів суду. Йому було оголошено вирок за вчинення крадіжки у великих розмірах на території Центрального району.
Триває розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.152 (зґвалтування) та ч.1 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України.
Ґвалтівнику загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.