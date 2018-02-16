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Правоохранители задержали директора "Элита-Центр" в Киеве

Правоохранители задержали директора "Элита-Центр" в Киеве

Киев  •  УНН

 • 15936 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Правоохранители задержали директора ООО "Элита-Центр" в Киеве за вымогательство 50 тыс. долл. от собственника квартиры в новостройке "Элита-Центр" за прекращение имущественного спора, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

По сообщению пресс-службы столичной прокуратуры, установлено, что директор ООО “Элита центр”, действуя в сговоре с руководителем ООО “Строительно-инвестиционная компания” ПСП ЛТД“, требовали 50 тыс. долларов США от владельца квартиры в новостройке “Элита центр” за прекращения имущественного спора о признании права собственности на это жилье.

Злоумышленники, пояснили в прокуратуре, за указанное вознаграждение предлагали свою помощь в решении вопроса о неоткрытии против владельца квартиры гражданских дел и отзыве существующих исков о праве собственности на это жилье, которое они сами же реализовали нескольким покупателям.

“В четверг, 15 февраля, директор ООО ”Элита центр“ был задержан по месту своего проживания, а его сообщник — под зданием Оболонского райсуда столицы сразу после получения указанных денежных средств”, — отметили в ведомстве.

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В настоящее время, сообщили в прокуратуре, по согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 директору ООО “Элита центр” и ООО “Строительно-инвестиционная компания” ПСП ЛТД “сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368-3 УК Украины.

Подозреваемым готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия, проводимые совместно с работниками УЗЭ в г.Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины продолжаются.

Ранее сообщалось, что Генеральной прокуратурой Украины поддерживается государственное обвинение в резонансном уголовном производстве в отношении Шахова А.А. и Терентьева А.В. по факту совершения мошенничества в отношении вкладчиков ООО “Элита-Центр” по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.ч.2,3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч.ч.3, 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

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