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Правоохоронці затримали директора “Еліта-Центр” у Києві

Правоохоронці затримали директора “Еліта-Центр” у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Правоохоронці затримали директора ТОВ “Еліта -Центр” у Києві за вимагання 50 тис. дол. від власника квартири у новобудові “Еліта-Центр” за припинення майнового спору, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.

За повідомленням прес-служби столичної прокуратури, встановлено, що директор ТОВ “Еліта центр”, діючи у змові з керівником ТОВ “Будівельно-інвестиційна компанія “ПСП ЛТД”, вимагали 50 тис. доларів США від власника квартири у новобудові “Еліта центр” за припинення майнового спору щодо визнання права власності на це житло.

Зловмисники, пояснили у прокуратурі, за вказану винагороду пропонували свою допомогу у вирішенні питання щодо невідкриття проти власника квартири цивільних справ та відклик існуючих позовів щодо права власності на це житло, яке вони самі ж реалізували кільком покупцям.

“У четвер, 15 лютого, директор ТОВ „Еліта центр“ був затриманий за місцем свого проживання, а його спільник — під будівлею Оболонського райсуду столиці одразу після одержання зазначених грошових коштів”, — зазначили у відомстві.

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На даний час, поінформували у прокуратурі, за погодження з Київською місцевою прокуратурою №9 директору ТОВ “Еліта центр” та ТОВ “Будівельно-інвестиційна компанія “ПСП ЛТД” повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України.

Підозрюваним готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії, які проводяться спільно з працівниками УЗЕ у м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тривають.

Раніше повідомлялось, що Генеральною прокуратурою України підтримується державне обвинувачення у резонансному кримінальному провадженні стосовно Шахова О.О. і Терентьєва А.В. за фактом вчинення шахрайства стосовно вкладників ТОВ “Еліта-Центр”, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 (службове підроблення), ч.ч.2,3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч.ч.3, 4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

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