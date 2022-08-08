Обошли налоги на 23 млн грн под видом гуманитарки: дельцам заблокировали схему
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении двум гражданам Украины в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенного в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует УНН.
Цитата
"По данным следствия, подозреваемые наладили схему уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров под видом гуманитарной помощи во время военного положения и последующей их легализации на территории Украины. Будучи военнообязанными лицами, 28 февраля 2022 года они пересекли государственную границу Украины в направлении Венгрии. В дальнейшем в мессенджере Telegram была создана группа с объявлениями об ассортименте и продаже товаров военного назначения. Основными заказчиками этих товаров являлись представители благотворительных и волонтерских организаций, предприятия и физические лица. Они перечисляли деньги на личные счета подозреваемых с целью обеспечения специализированным оборудованием и военной амуницией подразделений Вооруженных Сил Украины, правоохранительных органов и территориальной обороны в районах ведения активных боевых действий", - говорится в сообщении.
Детали
Злоумышленники, как указано, осуществляли закупку товаров военного назначения в странах ЕС. В общей сложности было приобретено товара на сумму почти 72 млн грн. Используя поддельные документы, согласно которым поставщиками товаров, якобы, были благотворительные организации, в том числе иностранные, оформляя отправку гуманитарной помощи от их имени, подозреваемые организовали ввоз в Украину товаров военного назначения.
В дальнейшем эти товары были легализованы на территории Украины путем их реализации по завышенным ценам. Таким образом, подозреваемые уклонились от уплаты в бюджет таможенных платежей на общую сумму 23 млн грн и легализовали имущество, полученное преступным путем, на сумму 71,9 млн грн, указали в прокуратуре. По результатам санкционированных обысков помещений, которые они использовали, изъяты товары двойного и военного назначения, документы, подтверждающие противоправную деятельность. Также изъяты наличные средства в сумме более 3,3 млн грн в эквиваленте.
Досудебное расследование осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении сотрудников СБУ.
Дополнение
Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области. Организатору схемы уже доложено о подозрении.