Обійшли податки на 23 млн грн під виглядом гуманітарки: ділкам заблокували схему

Цитата

«За даними слідства, підозрювані налагодили схему ухилення від сплати митних платежів при ввезені товарів під виглядом гуманітарної допомоги під час воєнного стану та подальшої їх легалізації на території України. Будучи військовозобов’язаними особами, 28 лютого 2022 року вони перетнули державний кордон України у напрямку Угорщини. У подальшому у месенджері Telegram створили групу з оголошеннями про асортимент та продаж товарів військового призначення. Основними замовниками цих товарів були представники благодійних і волонтерських організацій, підприємства та фізичні особи. Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваних з метою забезпечення спеціалізованим обладнанням і військовою амуніцією підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних органів та територіальної оборони в районах ведення активних бойових дій», - ідеться в повідомленні.



Деталі

Зловмисники, як вказано, здійснювали закупівлю товарів військового призначення в країнах ЄС. Загалом було придбано товару на суму майже 72 млн грн. Використовуючи підроблені документи, відповідно до яких постачальниками товарів, нібито, були благодійні організації, у тому числі іноземні, оформлюючи відправлення гуманітарної допомоги від їх імені, підозрювані організували ввезення до України товарів військового призначення.

В подальшому ці товари були легалізовані на території України шляхом їх реалізації за завищеними цінами. Таким чином, підозрювані ухилилися від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 23 млн грн та легалізували майно, одержане злочинним шляхом, на суму 71,9 млн грн, вказали у прокуратурі. За результатами санкціонованих обшуків приміщень, які вони використовували, вилучено товари подвійного та військового призначення, документи, що підтверджують протиправну діяльність. Також вилучено готівкові кошти у сумі понад 3,3 млн грн в еквіваленті.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу співробітників СБУ.

Доповнення

Служба безпеки України викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги у Львівській області. Організатору схеми уже повідомлено про підозру.